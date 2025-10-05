CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 15.26 Jannik Sinner affronta per la settima volta in carriera Tallon Griekspoor: l’altoatesino non ha mai perso. 15.22 Dopo 2 ore e 43 minuti di battaglia, è Novak Djokovic a passare agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Il serbo ha battuto 2-1 (4-6, 7-5, 6-3) il tedesco Hanfmann con una rimonta degna della sua carriera. Manca poco per l’ingresso in campo di Jannik Sinner. 14.33 Bisognerà aspettare ancora un po’ per l’ingresso in campo di Sinner, visto che Djokovic ha pareggiato conti con Hanfmann portando a casa il secondo set con un 7-5 a suo favore e un break ottenuto all’ultimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro