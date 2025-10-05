LIVE Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | Djokovic sotto con Hanfmann dopo tocca al campione azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 13.31. Salve a tutti gli amici di OA Sport, si avvicina il momento di Jannik Sinner che dovrà disputare il terzo turno dell’ATP di Shanghai contro Tallon Greikspoor: Hanfmann, a sorpresa, ha vinto il primo set contro Djokovic grazie ad un parziale di 6-4. Vedremo se il serbo riuscirà a pareggiare i conti nel secondo set, o se dovrà salutare a sorpresa il torneo. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra l’italiano Jannik Sinner e l’olandese Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno dell’ ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 dell’anno con l’ultimo che inizierà tra alcune settimane e che verrà disputato a Parigi-Bercy. 🔗 Leggi su Oasport.it

