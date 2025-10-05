LIVE Sinner-Griekspoor ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | Djokovic al terzo set dopo tocca al campione azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 14.33 Bisognerà aspettare ancora un po’ per l’ingresso in campo di Sinner, visto che Djokovic ha pareggiato conti con Hanfmann portando a casa il secondo set con un 7-5 a suo favore e un break ottenuto all’ultimo. Il serbo e il tedesco lotteranno nel terzo set per la vittoria finale, in un match che sta regalando davvero spettacolo. 13.31. Salve a tutti gli amici di OA Sport, si avvicina il momento di Jannik Sinner che dovrà disputare il terzo turno dell’ATP di Shanghai contro Tallon Greikspoor: Hanfmann, a sorpresa, ha vinto il primo set contro Djokovic grazie ad un parziale di 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
#Sinner diretta Atp Shanghai: segui la partita contro #Griekspoor. Tennis oggi LIVE - X Vai su X
Sinner-Altmaier 6-3, 6-3: buona la prima per Jannik che vince in due set e avanza a Shanghai. Adesso c'è Griekspoor - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: Djokovic al terzo set, dopo tocca al campione azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Come scrive oasport.it
Diretta Sinner-Griekspoor oggi in finale all’ATP Shanghai: Jannik a caccia degli ottavi - Sinner sfida Griekspoor ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... Da fanpage.it