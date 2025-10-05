LIVE Sinner-Griekspoor alle 14 | in palio gli ottavi di finale a Shanghai

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik sfida l'olandese, battuto 6 volte su 6, per qualificarsi tra gli ultimi 16 e proseguire nella difesa del titolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live sinner griekspoor alle 14 in palio gli ottavi di finale a shanghai

© Gazzetta.it - LIVE Sinner-Griekspoor alle 14: in palio gli ottavi di finale a Shanghai

In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor

Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”

Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”

Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”

live sinner griekspoor 14Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai - Il campione azzurro affronta il tennista olandese nel terzo turno del torneo in corso sui campi in cemento della città cinese ... Scrive tuttosport.com

live sinner griekspoor 14LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: olandese sempre battuto, ma può creare problemi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra l'italiano Jannik Sinner e ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Griekspoor 14