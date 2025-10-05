LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 5-7 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | si va al terzo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Rientra in campo Sinner. 17.59 Gioco ancora fermo, Sinner è andato in bagno. 17.58 Sinner ha servito il 75% di prime, ottenendo il 74% dei punti. La resa con la seconda è addirittura dell’82%. Insomma, numeri importanti. Eppure non sono bastati per chiuderla in due set. 17.56 Griekspoor rientra in campo dopo un nuovo toilet break. LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 Ricordiamo che in Cina è mezzanotte. Sinner viene da Pechino, ieri ha giocato, dunque la situazione non è facile per niente. Siamo già a 2 ore e 10? di partita. 5-7 SECONDO SET A GRIEKSPOOR!! Si va al terzo!! 40-15 Prima vincente di Griekspoor, poteva fare meglio in risposta Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
Diretta Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai, live risultato e aggiornamenti - X Vai su X
Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
ATP Shanghai LIVE: Griekspoor si salva, poi vince il secondo set 7-5 su Sinner - ATP | Segui con Ubitennis l'impegno di Jannik Sinner contro la testa di serie n. Segnala ubitennis.com
Sinner- Griekspoor diretta 7-6, 5-7: dove vederla in tv e streaming. Terzo turno del Masters 1000 di Shanghai - Jannik ha debuttato con vittoria in Cina, superando in due set Altmaier. Secondo leggo.it