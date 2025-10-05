LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 5-7 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’olandese porta il match al terzo e decisivo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 5-7 SECONDO SET A GRIEKSPOOR!! Si va al terzo!! 40-15 Prima vincente di Griekspoor, poteva fare meglio in risposta Sinner. 30-15 Ace, il tredicesimo. Si mette male per l’azzurro. 15-15 Servizio e dritto dell’olandese. 0-15 Dritto in rete di Griekspoor dopo uno scambio lunghissimo. Seconda palla. 5-6 BREAK GRIEKSPOOR. Dopo 2 ore e 4 minuti arriva il primo servizio perso del match ed è quello dell’azzurro, con l’olandese che servirà per portare il match al terzo set. 0-40 In corridoio il dritto di Sinner, tre palle break per l’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
Diretta Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai, live risultato e aggiornamenti - X Vai su X
Sinner diretta Atp Shanghai: segui la partita contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - facebook.com Vai su Facebook
Sinner- Griekspoor diretta 7-6, 5-7: dove vederla in tv e streaming. Terzo turno del Masters 1000 di Shanghai - Jannik ha debuttato con vittoria in Cina, superando in due set Altmaier. Scrive leggo.it
LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Secondo oasport.it