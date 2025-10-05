CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 5-7 SECONDO SET A GRIEKSPOOR!! Si va al terzo!! 40-15 Prima vincente di Griekspoor, poteva fare meglio in risposta Sinner. 30-15 Ace, il tredicesimo. Si mette male per l’azzurro. 15-15 Servizio e dritto dell’olandese. 0-15 Dritto in rete di Griekspoor dopo uno scambio lunghissimo. Seconda palla. 5-6 BREAK GRIEKSPOOR. Dopo 2 ore e 4 minuti arriva il primo servizio perso del match ed è quello dell’azzurro, con l’olandese che servirà per portare il match al terzo set. 0-40 In corridoio il dritto di Sinner, tre palle break per l’olandese. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 5-7, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: l’olandese porta il match al terzo e decisivo set