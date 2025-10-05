LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 5-7 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’italiano non si regge più in piedi e si ritira

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Finisce qui. Sinner non è in grado di proseguire e si ritira. Il fisioterapista sta massaggiando Sinner, che digrigna i denti per il dolore. Sinner chiama il fisioterapista, che lo porta a spalla fino alla panchina. 2-3 Lungo il back di rovescio di Sinner. 0-40 Doppio fallo per Sinner. Si piega nuovamente sulle ginocchia, non riesce a muoversi. 0-30 Sinner non riesce più a giocare, potrebbe ritirarsi da un momento all’altro. Diritto in rete. 0-15 Doppio fallo per Sinner, che si accascia nuovamente sulla racchetta. 2-2 Ace al centro di seconda. Sinner zoppica, ha un problema alla coscia destra e non riesce più a muoversi. 🔗 Leggi su Oasport.it

