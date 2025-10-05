LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 5-7 2-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro si ritira ed esce zoppicando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.27 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 18.26 Le condizioni (caldo, afa e umidità) erano proibitive, tuttavia la tenuta fisica resta un problema non completamente risolto per Sinner, e che periodicamente fa capolino. 18.24 A questo punto Sinner avrà una settimana per provare a recuperare le batterie. Poi disputerà l’esibizione del Six Kings Slam, in programma dal 15 al 18 ottobre. L’azzurro risulta iscritto inoltre all’ATP 500 di Vienna dal 20 al 26 ottobre. 18.23 Col il “senno di poi”, la partita si è decisa sul 4-3 per Sinner e 0-40 nel secondo set. 🔗 Leggi su Oasport.it
