LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 5-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | arriva il break dell’olandese che serve per il terzo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 0-15 Dritto in rete di Griekspoor dopo uno scambio lunghissimo. Seconda palla. 5-6 BREAK GRIEKSPOOR. Dopo 2 ore e 4 minuti arriva il primo servizio perso del match ed è quello dell’azzurro, con l’olandese che servirà per portare il match al terzo set. 0-40 In corridoio il dritto di Sinner, tre palle break per l’olandese. Pazzesco. 0-30 Dritto vincente di Griekspoor. Seconda palla. 0-15 In rete il rovescio dell’azzurro. 5-5 GAME GRIEKSPOOR! Si salva ancora l’olandese con la smorzata di Sinner che non passa la rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
