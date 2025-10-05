LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 4-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il servizio domina un equilibrato secondo set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 15-40 Ace di Griekspoor. 0-40 DOPPIO FALLO!! Tre palle break per l’azzurro! Seconda palla, non c’è più la prima. 0-30 Grandissima risposta di Sinner, che costringe l’olandese al rovescio in rete. Seconda palla. 0-15 Griekspoor prende tutto, costringendo Jannik a chiudere più volte il punto che porta a casa con il dritto vincente dal centro del campo. Seconda palla. 4-3 GAME SINNER. Altro ottimo turno di battuta per l’azzurro che raggiunge i dieci ace nel match. 40-0 Dritto potentissimo di Jannik, l’olandese ci prova in difesa ma la palla esce di tantissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
Diretta Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai, live risultato e aggiornamenti - X Vai su X
Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Come scrive oasport.it
ATP Shanghai LIVE: Sinner vince il primo set al tie-break - ATP | Segui con Ubitennis l'impegno di Jannik Sinner contro la testa di serie n. Lo riporta ubitennis.com