LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 3-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break nel secondo set ma l’olandese resiste
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 3-3 GAME GRIEKSPOOR. Non trema l’olandese che porta a casa anche questo turno in battuta. Secondo set molto equilibrato. 40-30 Dritto vincente lungolinea di Sinner che ha trovato un colpo alla “Alcaraz”, per cosi dire. 40-15 Secondo ace del game per Griekspoor che raggiunge Sinner a quota nove. 30-15 Recupero pazzesco dell’azzurro che mette in campo un cross di rovescio quasi in spaccata che costringe l’olandese all’errore. Seconda palla. 30-0 Largo il rovescio di Sinner. Seconda palla. 15-0 Ace dell’olandese che inizia benissimo questo turno in battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
Diretta Sinner-Griekspoor oggi a Shanghai, live risultato e aggiornamenti - X Vai su X
Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
ATP Shanghai LIVE: Sinner vince il primo set al tie-break - ATP | Segui con Ubitennis l'impegno di Jannik Sinner contro la testa di serie n. Come scrive ubitennis.com
Sinner-Griekspoor al Masters 1000 di Shanghai: 7-6, Jannik domina il tiebreak del 1° set - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Scrive corriere.it