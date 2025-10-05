LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | inizia il secondo set con l’azzurro che vuole chiudere il match

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 15-15 Esce la palla corta di Griekspoor. 15-0 Stecca la risposta Sinner. Seconda palla. 1-0 GAME SINNER!! L’azzurro chiude il gioco con uno smash potentissimo, dopo l’ottimo recupero di Griekspoor. Seconda. A-40 Schiaffo al volo vincente di Jannik in uscita dal servizio. 40-40 ACE DI SINNER CHE ANNULLA PALLA BREAK!! 30-40 Errore gratuito in uscita dal servizio, il dritto si ferma in rete. Prima palla break di Griekspoor. 30-30 Ottimo dritto di Griekspoor, con l’azzurro che manda in rete il dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 7-6 1-0, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: inizia il secondo set con l'azzurro che vuole chiudere il match

