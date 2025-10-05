LIVE Sinner-Griekspoor 5-6 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | sarà il tie-break a darci il vincitore del primo set?
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 5-6 GAME GRIEKSPOOR. L’olandese riesce a difendersi, rischiando anche di scivolare. L’azzurro manda in rete la palla corta. 40-0 Prima vincente di Griekspoor. 30-0 In rete la risposta di Sinner. Seconda palla. 15-o Sesto ace per Griekspoor, che ci ha preso gusto. 5-5 GAME SINNER!! Altro ottimo turno di battuta anche per Jannik che chiude con l’ace! 40-0 Altra prima vincente del campione altoatesino. 30-0 Griekspoor parte da lontano ma raggiunge la palla corta di Jannik. L’azzurro può chiudere con il passante. 🔗 Leggi su Oasport.it
