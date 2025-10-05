LIVE Sinner-Griekspoor 3-4 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | primo set equilibrato con l’azzurro che cerca il break decisivo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 15-0 Quarto ace di Griekspoor. 4-4 GAME SINNER!! Con un piccolo brivido, Jannik chiude il gioco con il passante vincente dopo un’ottima palla corta. A-40 Esce il dritto dell’olandese. Seconda palla. 40-40 Erroraccio di rovescio di Sinner, completamente fuori tempo. Seconda palla. 40-30 Resta corto il lob di Sinner e Griekspoor può chiudere con lo smash. 40-15 Altra prima vincente. 30-15 Ace con la seconda palla!!!! Seconda palla. 15-15 In rete il dritto di Jannik. 15-0 Servizio e dritto! 3-4 GAME GRIEKSPOOR. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sinner - griekspoor
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
Sinner-Griekspoor all'Atp Shanghai, il risultato in diretta LIVE #SkySport #Sinner #SinnerGriekspoor #AtpShanghai #SkyTennis #Tennis - X Vai su X
Sinner-Griekspoor: diretta e dove vedere in tv e streaming il Masters 1000 di Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Griekspoor, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: tennisti in campo, inizia il riscaldamento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI- Lo riporta oasport.it
ATP Shanghai LIVE: Sinner affronta la prova Griekspoor al terzo turno - ATP | Segui con Ubitennis l'impegno di Jannik Sinner contro la testa di serie n. Da ubitennis.com