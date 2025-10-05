LIVE Sinner-Griekspoor 1-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | nessun break in apertura di match olandese solido al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-KATOSTOLLAR DALLE 10.30 Seconda. 15-15 Esce il dritto in side in dell’olandese. 15-0 Servizio e rovescio vincente di Griekspoor. 2-2 GAME SINNER! Prima vincente e secondo gioco per l’azzurro! 40-30 Ace di Jannik, il primo del match. 30-30 Altro rovescio in rete di Sinner, anche in questo caso Griekspoor ha risposto molto bene. 30-15 Risponde bene l’olandese, non resta in campo il dritto dell’azzurro. 30-0 Finisce in rete il dritto in cross di Griekspoor. 15-0 Prima vincente di Sinner. 1-2 GAME GRIEKSPOOR. Esce il rovescio lungolinea di Sinner, che inizia a sbagliare troppo con il suo miglior colpo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tallon Griekspoor: “Contro Sinner sai cosa aspettarti, Alcaraz è molto più completo”
Griekspoor ‘snobba’ Sinner: “Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte”
Tallon Griekspoor senza peli sulla lingua: “Alcaraz è più forte di Sinner, vi spiego il perché”
