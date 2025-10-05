Primo tempo. 8’- Ci prova la Roma! Tiro in porta di Di Nunzio ma facile presa per Lattisi, che oggi sostituisce l’infortunato Pugliese. 6’- Brutto fallo su Caucci di Marchetti, Rocco chiede il giallo ma l’arbitro chiede di calmare gli animi. 4? – Spunto di Lo Scalzo che appoggio di tacco per Olivieri, tiro pericoloso ma nulla di fatto. 2? – Subito ammonizione per Bah, punito per un fallo su Olivieri. 1? – Ha inizio il match! Napoli Roma Primavera Le squadre stanno entrando in campo. Buongiorno cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Roma, settima giornata del Campionato Primavera 1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Roma: ha inizio il match!