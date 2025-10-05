LIVE PRIMAVERA – Napoli-Roma 0-1 26? Di Nunzio | ospiti in vantaggio!
Primo tempo. 28’- Gol del Napoli annullato! Buona azione degli azzurrini, ma la rete di Borriello viene revocata per fuorigioco di Gorica. 26’- Vantaggio Roma! Ottima percussione di Lulli sulla destra che supera D’Angelo e serve Di Nunzio, tap-in vincente che batte Lattisi. 17’ – Napoli pericoloso! Buono spunto per D’Angelo, che serve Cimmaruta al limite, destro di poco sopra la traversa 8’ – Ci prova la Roma! Tiro in porta di Di Nunzio ma facile presa per Lattisi, che oggi sostituisce l’infortunato Pugliese. 6’ – Brutto fallo su Caucci di Marchetti, Rocco chiede il giallo ma l’arbitro chiede di calmare gli animi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
