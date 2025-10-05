CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 8.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta del GP d’Indonesia 2025, diciottesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. LA CRONACA DEL WARM-UP Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo e quintultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Tutto pronto al circuito di Mandalika per una corsa che si preannuncia abbastanza interessante e con valori in campo diversi rispetto alla maggior parte del campionato. Marco Bezzecchi, dopo aver completato un sabato perfetto con pole position e vittoria in rimonta (dopo una brutta partenza) nella Sprint, va infatti considerato il grande favorito per il successo odierno con un’Aprilia estremamente competitiva che può contare anche su un redivivo Raul Fernandez, ieri terzo sia in qualifica che nella gara breve con il miglior risultato della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: si parte alle 9.00, Bezzecchi favorito