9.46 Il rookie spagnolo Fermin Aldeguer diventa così il secondo pilota più giovane di sempre a vincere una gara di MotoGP (il record è ancora di Marc Marquez) con i suoi 20 anni e 183 giorni. Buon quinto posto per Luca Marini con la Honda dietro alla KTM ufficiale di Binder. Gara difficile per gli altri italiani: 8° Morbidelli, 9° Di Giannantonio e ritirati Bastianini, Bagnaia e Bezzecchi. Aldeguer domina il GP d'Indonesia con una prova di forza impressionante. Sul podio anche la KTM di Acosta e l'altra Ducati Gresini di Alex Marquez.

LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: prima vittoria di Aldeguer, disastro Bezzecchi e Bagnaia