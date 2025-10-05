LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi fa la frittata e cade insieme a Marquez!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 3° giro27 Cade nel frattempo anche Mir. 2° giro27 Bezzecchi ha provocato l’incidente, forzando troppo un attacco all’interno e colpendo in pieno la Ducati di Marquez. Il romagnolo subirà quasi sicuramente una penalità per la prossima gara. 1° giro27 CLAMOROSO!!! Finiscono a terra Bezzecchi e Marc Marquez dopo un contatto! PARTITI!!!  Bezzecchi sbaglia ancora la partenza e perde qualche posizione dalla pole, mentre Acosta si porta davanti a tutti! 9.00 Comincia il giro di formazione, a breve i piloti si schiereranno nuovamente in griglia per la partenza del Gran Premio! 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

