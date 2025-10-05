LIVE MotoGP GP Indonesia 2025 in DIRETTA | Aldeguer vince da rookie disastro Bezzecchi Bagnaia a picco Marquez infortunato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 14.00 L’ORDINE D’ARRIVO 9.52 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 9.51 In base ai primi esami effettuati al centro medico del circuito indonesiano, Marc Marquez potrebbe aver riportato la frattura della clavicola. 9.50 La gara è stata ovviamente condizionata dall’incidente del primo giro tra Bezzecchi e Marc Marquez, con il romagnolo dell’Aprilia che ha commesso un grave errore centrando in pieno la Ducati dello spagnolo in un tentativo di sorpasso. 9.48 Di seguito la classifica finale del GP d’Indonesia: 1 Fermin Aldeguer 54 41:07. 🔗 Leggi su Oasport.it

