17° giro27 Il vantaggio di Aldeguer su Acosta è salito nel frattempo a quasi 7 secondi. 16° giro27 Alex Marquez sta approfittando delle disavventure altrui ed è risalito al quarto posto, con la concreta possibilità di giocarsi il podio con la sua Ducati GP24. 15° giro27 Succede di tutto nella lotta per il podio! Raul Fernandez ingaggia un duello molto duro con Marini, ma entrambi finiscono per perdere diverse posizioni e adesso c'è la Yamaha di Rins in terza piazza alle spalle di Acosta. 14° giro27 Si ferma ai box Bastianini, bloccato probabilmente da un problema tecnico alla sua KTM.

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Indonesia 2025 in DIRETTA: Aldeguer prova la fuga, fuori Marquez e Bezzecchi