LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | tra poco gara-1 con MXGP e MX2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Si corre sul tracciato dell’Ironman negli USA. 18.44 Per l’Italia i piloti presenti sono Tony Cairoli, Adamo e Bonacorsi. 18.40 Buonasera e benvenuti per una intensa serata di Motocross delle Nazioni, si parte alle 19. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross delle Nazioni 2025, Tony Cairoli presente. Si corre il MXoN 2025 sul circuito di Ironman, negli USA. Il tracciato è stato modificato: la zona del Godzilla Jump è stata accorciata con la serie di salti cambiata da un salto in salita, una curva di 180° e un salto in calata. 🔗 Leggi su Oasport.it
