LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI PARTE!!!! 19.07 Tutto pronto per partire. 19.03 Cairoli correrà per la sedicesima volta in un Motocross delle Nazioni. 18.58 Inizio di gara 1 (MXGP+MX2) alle 19.10 mentre la gara 2 (MX2+Open) sarà alle 20.40, mentre Gara 3 (MXGP+Open) alle 22.05. 18.53 Belgio e Francia sono gli avversari numeri 1 degli americani, ma l’Italia può sperare con un buon ritmo di gare. 18.48 Si corre sul tracciato dell’Ironman negli USA. 18.44 Per l’Italia i piloti presenti sono Tony Cairoli, Adamo e Bonacorsi. 18.40 Buonasera e benvenuti per una intensa serata di Motocross delle Nazioni, si parte alle 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

