LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | parte gara-2!

5 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PARTE GARA-2! 20.37 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 20.33 Ricordiamo l’incredibile assenza di Herlings per l’Olanda. 20.29 Vedremo se ci sarà la prima nazionale in testa solitaria dopo la seconda gara. 20.25 L’Italia deve fare una grande prestazione per poter scartare questo risultato di Cairoli nella prima gara. 20.20 Per l’Italia nella seconda gara ci saranno Adamo e Bonacorsi. 19.55 Appuntamento alle 20.30 gara-2 con MX2 e Open. 19.53 Ricordiamo che di tutte le gare si contano i 5 miglior risultati con uno scarto. 19.52 La classifica al momento: Usa. 🔗 Leggi su Oasport.it

