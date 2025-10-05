LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Lawrence vince gara-1 Francia e Usa in testa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.55 Appuntamento alle 20.30 gara-2 con MX2 e Open. 19.53 Ricordiamo che di tutte le gare si contano i 5 miglior risultati con uno scarto. 19.52 La classifica al momento: Usa. Francia (pari punti con USA). Australia. Belgio. Spagna. Svezia. Svizzera. Slovenia. Italia. Brasile. 19.48 L’ordine di arrivo di gara-1: 1 1 Lawrence, Jett AUS HON 34:51.650 16 2:01.358 4 2:09.316 2:05.268 2:05.228 0:50.225 0:35.194 0:25.657 0:18.240 Finish 2 46 Coenen, Lucas BEL KTM 34:58.662 16 0:07.012 0:07.012 2:01.891 1 2:09.019 2:06.460 2:05.433 0:50.326 0:36.187 0:24.392 0:18. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!
Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia di Cairoli punta al podio finale in terra americana
MOTOCROSS NAZIONI - Cairoli, Adamo e Bonacorsi nella Top 10 con le due gare 450 del Motocross delle Nazioni dominate dai fratelli Lawrence. Ecco come siamo messi #corsedimoto #Motocross #MXoN #MagliaAzzurra - X Vai su X
Sono i fratelli Lawrence i dominatori del turno di prove libere che aprono il sabato del Motocross delle Nazioni di Ironman - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: Australia in testa con Lawrence, Italia tredicesima con Adamo - 22 L'americano Eli Tomac, si trova ad un secondo dallo sloveno Gajser. Secondo oasport.it
Motocross delle Nazioni 2025 oggi: orari 4 ottobre, tv, programma, streaming - Tutto pronto all'Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per la prima giornata ufficiale di gara del Motocross delle Nazioni 2025. Lo riporta oasport.it