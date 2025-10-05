LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | l’Australia conquista il MXoN sesta l’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 Ecco la classifica per nazioni dei primi 10: 22.46 Ecco l’ordine di arrivo di gara-3: 1 3 Lawrence, Hunter AUS HON 35:33.482 16 2:03.229 8 2:10.852 2:08.867 2:06.360 0:50.344 0:35.550 Inter 3 2 4 Tomac, Eli USA YAM 35:39.212 16 0:05.730 0:05.730 2:04.672 3 2:09.678 2:06.963 2:07.831 0:51.001 0:35.971 Finish 3 1 Lawrence, Jett AUS HON 35:47.540 16 0:14.058 0:08.328 2:04.038 6 2:09.349 2:08.077 2:06.605 0:50.468 0:34.081 Finish 4 19 Gajser, Tim SLO HON 35:51.783 16 0:18.301 0:04.243 2:05.067 6 2:10.044 2:06.855 2:06.329 0:51.066 0:35.202 Finish 5 13 Febvre, Romain FRA KAW 35:57. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!
Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia di Cairoli punta al podio finale in terra americana
Italia quinta dopo gara-2 nel Motocross delle Nazioni 2025. Australia al comando - - X Vai su X
Sono i fratelli Lawrence i dominatori del turno di prove libere che aprono il sabato del Motocross delle Nazioni di Ironman - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: Australia in testa con Lawrence, Italia tredicesima con Adamo - 22 L'americano Eli Tomac, si trova ad un secondo dallo sloveno Gajser. Secondo oasport.it
Italia quinta dopo gara-2 nel Motocross delle Nazioni 2025. Australia al comando - La gara tra Paesi sullo sterrato dell'Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), ha visto ... Si legge su oasport.it