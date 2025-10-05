LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Hunter Lawrence in testa insegue Coenen
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Jett Lawerence sale in settima posizione, Australia favorita. 19.51 Bonacorsi crolla quattordicesimo, Cairoli invece diciassettesimo. 21.06 Australia davanti a Belgio, Francia e Usa, quinta l’Italia. Al momento. 23.11 Cairoli sale sedicesimo. 25.22 Coenen si prende il secondo posto, Tomac sale al quinto posto. 27.35 Hunter Lawrence si prende il comando, Tomac supera Bonacorsi. 28.46 Shimoda in testa, dietro Hunter Lawrence, Bonacorsi settimo, Cairoli diciottesimo. PARTE GARA-3! 22.03 Tutto pronto per gara-3! 21.59 Per l’Italia ci saranno Cairoli e Bonacorsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
