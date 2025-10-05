LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Hunter Lawrence in testa insegue Coenen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 Jett Lawerence sale in settima posizione, Australia favorita. 19.51 Bonacorsi crolla quattordicesimo, Cairoli invece diciassettesimo. 21.06 Australia davanti a Belgio, Francia e Usa, quinta l’Italia. Al momento. 23.11 Cairoli sale sedicesimo. 25.22 Coenen si prende il secondo posto, Tomac sale al quinto posto. 27.35 Hunter Lawrence si prende il comando, Tomac supera Bonacorsi. 28.46 Shimoda in testa, dietro Hunter Lawrence, Bonacorsi settimo, Cairoli diciottesimo. PARTE GARA-3! 22.03 Tutto pronto per gara-3! 21.59 Per l’Italia ci saranno Cairoli e Bonacorsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: Australia in testa con Lawrence, Italia tredicesima con Adamo - 22 L'americano Eli Tomac, si trova ad un secondo dallo sloveno Gajser. Scrive oasport.it

live motocross nazioni 2025Italia quinta dopo gara-2 nel Motocross delle Nazioni 2025. Australia al comando - La gara tra Paesi sullo sterrato dell'Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), ha visto ... Come scrive oasport.it

