LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Hunter Lawrence in testa Bonacorsi settimo

5 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Giri alla conclusione. 01.02 Caduta per Hampshire che si riprende subito. 02.59 Bonacorsi ancora resiste agli attacchi di de Wolf. 04.52 L’Italia in questo momento sale fino alla sesta posizione. 06.58 de Wolf attacca Bonacorsi per la settima piazza, grande sfida tra i due. 08.36 Adamo in dodicesima posizione, rimonta strabiliante del siciliano. 10.58 Errore di Hampshire che scende quinto, Shimoda secondo. 12.05 Adamo quattordicesimo, grande rimonta. Bonacorsi settimo. 13.32 Hampshire in seconda posizione, errore di Pancar. 15.36 Adamo a pochi decimi da Valin. 🔗 Leggi su Oasport.it

