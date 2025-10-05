LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Hunter Lawrence in testa Bonacorsi settimo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Giri alla conclusione. 01.02 Caduta per Hampshire che si riprende subito. 02.59 Bonacorsi ancora resiste agli attacchi di de Wolf. 04.52 L’Italia in questo momento sale fino alla sesta posizione. 06.58 de Wolf attacca Bonacorsi per la settima piazza, grande sfida tra i due. 08.36 Adamo in dodicesima posizione, rimonta strabiliante del siciliano. 10.58 Errore di Hampshire che scende quinto, Shimoda secondo. 12.05 Adamo quattordicesimo, grande rimonta. Bonacorsi settimo. 13.32 Hampshire in seconda posizione, errore di Pancar. 15.36 Adamo a pochi decimi da Valin. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!
Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia di Cairoli punta al podio finale in terra americana
MOTOCROSS NAZIONI - Cairoli, Adamo e Bonacorsi nella Top 10 con le due gare 450 del Motocross delle Nazioni dominate dai fratelli Lawrence. Ecco come siamo messi #corsedimoto #Motocross #MXoN #MagliaAzzurra - X Vai su X
Sono i fratelli Lawrence i dominatori del turno di prove libere che aprono il sabato del Motocross delle Nazioni di Ironman - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: Australia in testa con Lawrence, Italia tredicesima con Adamo - 22 L'americano Eli Tomac, si trova ad un secondo dallo sloveno Gajser. Si legge su oasport.it
Motocross delle Nazioni 2025 oggi: orari 5 ottobre, tv, programma, streaming - Archiviata la fase di qualificazione del sabato, è arrivato finalmente il momento di fare veramente sul serio all'Ironman Raceway di Crawfordsville ... Scrive oasport.it