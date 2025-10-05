LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Hunter Lawrence in testa Bonacorsi ottavo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Hampshire in seconda posizione, errore di Pancar. 15.36 Adamo a pochi decimi da Valin. 17.25 Adamo diciassettesimo, Bonacorsi ottavo. 19.10 Hampshire si porta in terza posizione, USA che legittimano la prima posizione. 20.14 Adamo diciottesimo, prosegue la rimonta italiana. 22.50 L’americano Hampshire conquista la quarta posizione, approfitta di un errore di Shimoda. 23.27 Shimoda sfida Guillod per la terza posizione. 25.42 Bonacorsi sale al nono posto, Adamo è ventesimo. 27.28 Il fenomeno giapponese Shimoda è quarto, Adamo deve recuperare per forza di cose. 🔗 Leggi su Oasport.it
