LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Hunter Lawrence in testa Bonacorsi nono
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10 Hampshire si porta in terza posizione, USA che legittimano la prima posizione. 20.14 Adamo diciottesimo, prosegue la rimonta italiana. 22.50 L’americano Hampshire conquista la quarta posizione, approfitta di un errore di Shimoda. 23.27 Shimoda sfida Guillod per la terza posizione. 25.42 Bonacorsi sale al nono posto, Adamo è ventesimo. 27.28 Il fenomeno giapponese Shimoda è quarto, Adamo deve recuperare per forza di cose. 28.39 Hunter Lawrence in testa (Australia), Pancar (Slovenia) secondo, Bonacorsi undicesimo e purtroppo Adamo 22esimo. PARTE GARA-2! 20. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
