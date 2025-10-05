LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Australia in testa con Lawrence Italia sedicesima con Adamo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Lawrence sta letteralmente volando, il fenomeno australiano sembra imbattibile. Coenen e Gajser sono secondo e terzo. 19.36 Per l’Italia si punta tutto su Adamo in questa gara con la sua MX2. 21.52 Cairoli crolla in ultima posizione, problemi per il siciliano. 23.05 Cairoli ancora 21esimo, tante difficoltà per il pluricampione italiano. 25.01 ADAMO scatenato è già tredicesimo. 27.03 Adamo sedicesimo, prova la rimonta il giovane siciliano. 28.05 Cairoli è partito male, si trova in ventunesima posizione. 29.20 Avanti l’Australia con Lawrence, secondo il Belgio con Coenen e terza la Slovenia con Gajser, Adamo primo italiano diciannovesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!
Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia di Cairoli punta al podio finale in terra americana
MOTOCROSS NAZIONI - Cairoli, Adamo e Bonacorsi nella Top 10 con le due gare 450 del Motocross delle Nazioni dominate dai fratelli Lawrence. Ecco come siamo messi #corsedimoto #Motocross #MXoN #MagliaAzzurra - X Vai su X
Sono i fratelli Lawrence i dominatori del turno di prove libere che aprono il sabato del Motocross delle Nazioni di Ironman - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna il podio, c’è Tony Cairoli! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross delle Nazioni 2025, Tony ... Segnala oasport.it
Motocross delle Nazioni 2025 oggi: orari 4 ottobre, tv, programma, streaming - Tutto pronto all'Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana) per la prima giornata ufficiale di gara del Motocross delle Nazioni 2025. Secondo oasport.it