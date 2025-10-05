LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Australia in testa con Lawrence Italia sedicesima con Adamo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Lawrence sta letteralmente volando, il fenomeno australiano sembra imbattibile. Coenen e Gajser sono secondo e terzo. 19.36 Per l’Italia si punta tutto su Adamo in questa gara con la sua MX2. 21.52 Cairoli crolla in ultima posizione, problemi per il siciliano. 23.05 Cairoli ancora 21esimo, tante difficoltà per il pluricampione italiano. 25.01 ADAMO scatenato è già tredicesimo. 27.03 Adamo sedicesimo, prova la rimonta il giovane siciliano. 28.05 Cairoli è partito male, si trova in ventunesima posizione. 29.20 Avanti l’Australia con Lawrence, secondo il Belgio con Coenen e terza la Slovenia con Gajser, Adamo primo italiano diciannovesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

