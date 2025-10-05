LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | Australia favorita per la vittoria finale tra poco gara-3!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Per l’Italia ci saranno Cairoli e Bonacorsi. 21.55 Rieccoci per l’ultima gara, che deciderà tutto. 21.25 Appuntamento alle ore 22 per l’ultima gara, lotta a tre tra USA, Australia e Francia. L’Italia proverà ad entrare nella top five. 21.23 La terza è ultima gara sarà MXGP + OPEN, torna Cairoli per l’Italia. 21.19 La classifica delle nazioni: Australia. Usa. Francia. Belgio. Italia. Spagna. Lettonia. Slovenia. Svezia. Sud Africa. 21.18 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 3 Lawrence, Hunter AUS HON 35:35.442 16 2:03.145 2 2:09.411 2:07.538 2:15.266 0:50. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!
Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia di Cairoli punta al podio finale in terra americana
MOTOCROSS NAZIONI - Cairoli, Adamo e Bonacorsi nella Top 10 con le due gare 450 del Motocross delle Nazioni dominate dai fratelli Lawrence. Ecco come siamo messi #corsedimoto #Motocross #MXoN #MagliaAzzurra - X Vai su X
Sono i fratelli Lawrence i dominatori del turno di prove libere che aprono il sabato del Motocross delle Nazioni di Ironman Vai su Facebook
LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA: Australia in testa con Lawrence, Italia tredicesima con Adamo - 22 L'americano Eli Tomac, si trova ad un secondo dallo sloveno Gajser. Come scrive oasport.it
Italia quinta dopo gara-2 nel Motocross delle Nazioni 2025. Australia al comando - La gara tra Paesi sullo sterrato dell'Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), ha visto ... Si legge su oasport.it