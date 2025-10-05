LIVE Motocross delle Nazioni 2025 in DIRETTA | attesa per il ritorno di Tony Cairoli!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross delle Nazioni 2025, Tony Cairoli presente. Si corre il MXoN 2025 sul circuito di Ironman, negli USA. Il tracciato è stato modificato: la zona del Godzilla Jump è stata accorciata con la serie di salti cambiata da un salto in salita, una curva di 180° e un salto in calata. Cambiata anche la parte ritmica prima del salto di arrivo. Questi cambi sono già stati provati dai rider che hanno corso il Pro Motocross. Sarà il primo Motocross delle Nazioni a corrersi sulla pista di Ironman. 🔗 Leggi su Oasport.it
