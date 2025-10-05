LIVE Fiorentina-Roma 1-2 | Soulé e Cristante la ribaltano
Cancellare la sconfitta in Europa League contro il Lille e rialzare immediatamente la testa in campionato: questo è l’obiettivo della Roma, che alle ore 15 affronta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Match che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta mentalità, per continuare il proprio cammino in testa alla classifica, trascorrendo così una sosta tranquilla. Segui la diretta testuale della gara qui su SololaRoma.it. 2 minuti fa 5 Ottobre 2025 15:39 15:39 38? – Il palo salva la Roma. Fortunata in questo caso la formazione giallorossa. Verticalizzazione di Fazzini per il taglio di Kean, che di prima incrocia con il sinistro, centrando un clamoroso palo alla sinistra di Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
