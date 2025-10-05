Cancellare la sconfitta in Europa League contro il Lille e rialzare immediatamente la testa in campionato: questo è l’obiettivo della Roma, che alle ore 15 affronta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Match che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta mentalità, per continuare il proprio cammino in testa alla classifica, trascorrendo così una sosta tranquilla. Segui la diretta testuale della gara qui su SololaRoma.it. 3 minuti fa 5 Ottobre 2025 16:57 16:57 95? – TRIPLICE FISCHIOOOOOO, VINCE LA ROMA. Altri tre punti importanti per la Roma di Gasperini, che mantiene la testa della classifica, e per qualche ora anche in solitaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

LIVE Fiorentina-Roma 1-2: Soulé e Cristante decisivi, Gasperini resta in vetta