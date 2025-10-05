LIVE Fiorentina-Roma 1-2 | fine primo tempo Soulé e Cristante la ribaltano
Cancellare la sconfitta in Europa League contro il Lille e rialzare immediatamente la testa in campionato: questo è l’obiettivo della Roma, che alle ore 15 affronta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Match che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta mentalità, per continuare il proprio cammino in testa alla classifica, trascorrendo così una sosta tranquilla. Segui la diretta testuale della gara qui su SololaRoma.it. 1 minuti fa 5 Ottobre 2025 15:49 15:49 45’+3? – Termina la prima frazione. Finisce il primo tempo. Squadre negli spogliatoi con la Roma in vantaggio 2-1. 4 minuti fa 5 Ottobre 2025 15:46 15:46 45? – Tre minuti di recupero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - roma
Pronostico Fiorentina-Roma, gli attacchi piangono: è la più imprecisa d’Europa
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
#Massara e #Dzeko si incontrano di nuovo prima di #Fiorentina-#Roma, il bellissimo abbraccio a bordo campo - X Vai su X
L’ultimo Fiorentina–Roma con Pioli sulla panchina viola risale al 30 gennaio 2019, quando nei quarti di Coppa Italia la Fiorentina superò i giallorossi per 7-1 Per la Fiorentina tripletta di Chiesa, doppietta di Simeone e reti di Muriel e Benassi, per la Roma, gol - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it
Diretta/ Fiorentina Roma (risultato 1-0) streaming video tv: vantaggio di Kean! (5 ottobre 2025) - Diretta Fiorentina Roma streaming video tv, oggi 5 ottobre 2025: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A. Riporta ilsussidiario.net