Cancellare la sconfitta in Europa League contro il Lille e rialzare immediatamente la testa in campionato: questo è l’obiettivo della Roma, che alle ore 15 affronta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Match che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta mentalità, per continuare il proprio cammino in testa alla classifica, trascorrendo così una sosta tranquilla. Segui la diretta testuale della gara qui su SololaRoma.it. 1 minuti fa 5 Ottobre 2025 15:19 15:19 17? – Scontro a centrocampo tra Dovbyk e Pablo Marì. Il difensore della Fiorentina ha la peggio e resta a terra. 5 minuti fa 5 Ottobre 2025 15:15 15:15 14? – Fiorentina in vantaggio, rete di Kean. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

LIVE Fiorentina-Roma 1-0: Kean per il vantaggio viola