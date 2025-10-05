LIVE Fiorentina-Roma 0-0 | fischio d’inizio al Franchi

Cancellare la sconfitta in Europa League contro il Lille e rialzare immediatamente la testa in campionato: questo è l’obiettivo della Roma, che alle ore 15 affronta la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. Match che i giallorossi dovranno affrontare con la giusta mentalità, per continuare il proprio cammino in testa alla classifica, trascorrendo così una sosta tranquilla. Segui la diretta testuale della gara qui su SololaRoma.it. 2 minuti fa 5 Ottobre 2025 15:08 15:08 8? – Prima giocata della partita di Matias Soulé, che dopo un’ottima sponda di Dovbyk prende palla da centrocampo e punta l’area avversaria, ma la sua conclusione viene ribattura. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Fiorentina-Roma 0-0: fischio d’inizio al Franchi

