LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | via al giro di formazione!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 VIA AL GIRO DI FORMAZIONE! 13.59 Verstappen si gioca questo jolly, puntando sulle condizioni di pista complicate, dettate dall’umidità. 13.58 2? al via, sale la tensione in griglia. 13.57 Gomme morbide per Verstappen, che andrà all’attacco. Medie per Russell, Piastri, Antonelli, Norris, Hamilton e Leclerc. 13.56 Verstappen cercherà di mettere pressione a Russell in curva-1 per farsi largo e prendersi la testa della gara. Un modo per mettere ulteriore pressione alla McLaren. 13.54 Mercedes che, piuttosto inaspettatamente, ha sfoderato una vettura veloce in condizioni climatiche sulla carta non favorevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it
singapore - diretta
