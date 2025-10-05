LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell trionfa a Marina Bay Verstappen precede le McLaren Hamilton penalizzato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 17.40. Hamilton è stato penalizzato di 5” per track limits e ha così perso una posizione: da settimo a ottavo, superato da Fernando Alonso. 15.52 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.51 McLaren che ha conquisto aritmeticamente il titolo costruttori, in una stagione dominata, che però si sta complicando sul versante piloti per l’ascesa di Max Verstappen. 15.50 Una prestazione della Ferrari decisamente sottotono, con Leclerc ed Hamilton mai in gara per le posizioni di vertice. Mercedes sugli scudi e in maniera sorprendente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: singapore - diretta
LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: match morbido per il Setterosa
F1 Gp Singapore: Russell parte in pole poi Verstappen. Hamilton scatta sesto davanti a Leclerc | Diretta - X Vai su X
LiveGP.it. . Seguite con noi il Round 18 del Mondiale di Formula 1 2025: in diretta il commento del GP Singapore, sul circuito di Marina Bay. Seguiteci e interagite su Facebook, YouTube e X: commento a cura della redazione di LiveGP.it ? Nuovo allo streamin - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA F1 | GP Singapore 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il Marina Bay Street Circuit per la diretta del Gran Premio di Singapore! Da f1grandprix.motorionline.com
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell in fuga, duello Verstappen-Norris. Antonelli supera Leclerc - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59° giro/62 Duello tra Verstappen e Norris che prosegue, ma il britannico non sembra avere lo spunto per ... Lo riporta oasport.it