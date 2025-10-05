LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell trionfa a Marina Bay Verstappen precede le McLaren Hamilton penalizzato

Oasport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 17.40. Hamilton è stato penalizzato di 5” per track limits e ha così perso una posizione: da settimo a ottavo, superato da Fernando Alonso. 15.52 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.51 McLaren che ha conquisto aritmeticamente il titolo costruttori, in una stagione dominata, che però si sta complicando sul versante piloti per l’ascesa di Max Verstappen. 15.50 Una prestazione della Ferrari decisamente sottotono, con Leclerc ed Hamilton mai in gara per le posizioni di vertice. Mercedes sugli scudi e in maniera sorprendente. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp singapore 2025 in diretta russell trionfa a marina bay verstappen precede le mclaren hamilton penalizzato

© Oasport.it - LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell trionfa a Marina Bay, Verstappen precede le McLaren. Hamilton penalizzato

In questa notizia si parla di: singapore - diretta

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore

LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa

LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: match morbido per il Setterosa

live f1 gp singaporeDIRETTA F1 | GP Singapore 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il Marina Bay Street Circuit per la diretta del Gran Premio di Singapore! Da f1grandprix.motorionline.com

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell in fuga, duello Verstappen-Norris. Antonelli supera Leclerc - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59° giro/62 Duello tra Verstappen e Norris che prosegue, ma il britannico non sembra avere lo spunto per ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live F1 Gp Singapore