LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell trionfa a Marina Bay Verstappen precede le McLaren Hamilton penalizzato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AGGIORNAMENTO ORE 17.40. Hamilton è stato penalizzato di 5” per track limits e ha così perso una posizione: da settimo a ottavo, superato da Fernando Alonso. 15.52 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 15.51 McLaren che ha conquisto aritmeticamente il titolo costruttori, in una stagione dominata, che però si sta complicando sul versante piloti per l’ascesa di Max Verstappen. 15.50 Una prestazione della Ferrari decisamente sottotono, con Leclerc ed Hamilton mai in gara per le posizioni di vertice. Mercedes sugli scudi e in maniera sorprendente. 🔗 Leggi su Oasport.it

