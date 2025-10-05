LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell trionfa a Marina Bay Verstappen precede le McLaren Ferrari deludenti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 George Russell Mercedes 1:35.676 2 2 Max Verstappen Red Bull Racing +5.430 2 3 Lando Norris McLaren +6.066 2 4 Oscar Piastri McLaren +8.146 2 5 Kimi Antonelli Mercedes +33.681 2 6 Charles Leclerc Ferrari +45.996 2 7 Lewis Hamilton Ferrari +1:20.251 3 8 Fernando Alonso Aston Martin +1:20.667 2 9 Oliver Bearman Haas F1 Team +1:33.527 2 10 Carlos Sainz Williams 1 giro 2 11 Isack Hadjar Racing Bulls 1 giro 2 12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 giro 2 13 Lance Stroll Aston Martin 1 giro 2 14 Alexander Albon Williams 1 giro 2 15 Liam Lawson Racing Bulls 1 giro 2 16 Franco Colapinto Alpine 1 giro 2 17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro 2 18 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 giro 2 19 Pierre Gasly Alpine 1 giro 3 20 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1 giro 3 62° giro62 George Russell dunque vince il GP di Singapore a precedere Max Verstappen e Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: singapore - diretta
LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: si comincia con le battere del quinto giorno a Singapore
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: impegno morbido per il Setterosa
LIVE Italia-Singapore, Mondiali pallanuoto femminile 2025 in DIRETTA: match morbido per il Setterosa
F1 Gp Singapore: Russell parte in pole poi Verstappen. Hamilton scatta sesto davanti a Leclerc | Diretta - X Vai su X
LiveGP.it. . Seguite con noi il Round 18 del Mondiale di Formula 1 2025: in diretta il commento del GP Singapore, sul circuito di Marina Bay. Seguiteci e interagite su Facebook, YouTube e X: commento a cura della redazione di LiveGP.it ? Nuovo allo streamin - facebook.com Vai su Facebook
LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell in fuga, duello Verstappen-Norris. Antonelli supera Leclerc - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59° giro/62 Duello tra Verstappen e Norris che prosegue, ma il britannico non sembra avere lo spunto per ... Secondo oasport.it
DIRETTA F1 | GP Singapore 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il Marina Bay Street Circuit per la diretta del Gran Premio di Singapore! Lo riporta f1grandprix.motorionline.com