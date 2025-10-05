CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1°giro62 Norris ha dei danni all’ala anteriore. 1° giro62 PARTITI!!! Russell si prende la vetta, alle sue spalle ci sono Verstappen, Norris che ha attaccato Piastri. Leclerc, Antonelli e Hamilton seguono. 14.02 I piloti si schierano nella loro piazzola. 14.01 Saranno 62 giri molto concitati. 14.01 Alcune chiazze di umido ci sono, ma viste le temperature si asciugheranno velocemente. 14.00 VIA AL GIRO DI FORMAZIONE! 13.59 Verstappen si gioca questo jolly, puntando sulle condizioni di pista complicate, dettate dall’umidità. 13.58 2? al via, sale la tensione in griglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: Russell in testa, contatto tra le McLaren! 5° Leclerc