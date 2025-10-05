LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell in fugo contatto tra le McLaren! 5° Leclerc e 7° Hamilton

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12° giro62 Verstappen, sostanzialmente sta compattando il gruppo alle sue spalle. Norris e Piastri però non sono pericolosi dietro di lui. Leclerc, Antonelli ed Hamilton non sufficientemente incisivi finora. 11° giro62 Russell si sta esaltando con le gomme medie e il suo vantaggio è di 4.770 su Verstappen, che sta facendo tyre-management. Norris e Piastri però non riescono ad avvicinarsi più di tanto. Leclerc, Antonelli ed Hamilton non sono sufficientemente veloci. 10° giro62 Russell sta volando, guadagna mezzo secondo rispetto a tutti. Ora il margine del britannico va oltre i 4? su Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

