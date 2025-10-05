LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell in fuga duello Verstappen-Norris Ferrari anonima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53° giro62 I duellanti Verstappen e Norris per la seconda posizione si avvicinando ad altri doppiati, mentre Russell è in fuga e con un margine di vantaggio di sicurezza. 52° giro62 Norris nei tubi di scarico della Red Bull di Verstappen, ma manca lo spunto al britannico per superare Max. Piastri è staccato di 6.701. Leclerc, Antonelli ed Hamilton non in gioco e in quinta, sesta e settima posizione. 51° giro62 Russell ha un margine di 5.984 su Verstappen, mentre Norris è a 0.622 dall’olandese, ma difficile trovare una soluzione nel sorpasso. Ferrari anonima in quinta e settima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

