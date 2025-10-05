LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell domina Verstappen gioca di strategia Ferrari poco brillanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22° giro62 Russell continua a stare fuori, avendo un margine di vantaggio confortante. 10.003 il margine su Norris, mentre Piastri è a 4.390 dal compagno di team. Leclerc è 4° e Hamilton é 6° 21° giro62 Adesso vediamo cosa faranno gli altri. Russell ha un margine di 10.534 su Norris, mentre Leclerc ha avuto un problema sulla sua macchina, dovendo gestire le gomme. Russell, Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli, Hamilton e Verstappen le prime sette posizioni. L’olandese è l’unico a essere rientrato. 20° giro62 Entra Max Verstappen ai box! Lungo il pit-stop e Max rientra davanti ad Alonso per pochissimo in settima piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

