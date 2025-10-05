LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | Russell comanda Verstappen davanti alle McLaren 5° Leclerc tallonato da Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29° giro62 Pit-stop letargico anche per Alonso e Fernando è in quindicesima posizione. Alla fine Russell guida le fila con 3.850 su Verstappen. Seguono Norris, Piastri, Leclerc, Antonelli ed Hamilton. 28° giro62 Piastri rientra ai box e molto lento per l’australiano. L’aussie comunque è quarto in pista davanti a Leclerc, in sostanza nulla è cambiato. 27° giro62 Norris rientra ai box, perfetto il pit-stop. Lando esce alle spalle di Max e davanti ad Alonso. Piastri, Russell nelle prime due posizioni, ma nel prossimo giro sarà il momento dell’australiano. 27° giro62 Russell rientra ai box, perfetto in 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

