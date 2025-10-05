LIVE F1 GP Singapore 2025 in DIRETTA | la Ferrari deve rimontare a Marina Bay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Singapore, appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay assisteremo a una gara molto intensa e in cui la partenza potrebbe rivelarsi determinante a fini del risultato finale. Parliamo, infatti, di una pista sulla quale sorpassare sarà davvero complicato. Il britannico George Russell (Mercedes) avrà una grande opportunità dalla pole-position. Sorprendentemente veloce la W15 ieri nel corso del time-attack, dopo un day-1 senza particolari picchi. Bravo Russell a mettere insieme il suo giro perfetto a precedere la Red Bull dell’olandese Max Verstappen e la McLaren del leader del campionato, Oscar Piastri. 🔗 Leggi su Oasport.it

