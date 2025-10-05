CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37° giro62 Giro lento di Verstappen che ha fatto un errore, rischiando di andare a muro. Un bloccaggio importante, si è salvato.Russell dunque ha portato il suo vantaggio a 4.921. Norris è a 1.879 da Max, mentre Piastri è a 8.731 dal compagno di squadra. Leclercè quinto, davanti ad Antonelli e ad Hamilton. Alonso si prende la posizione di Hadjar ed è 13°. 36° giro62 Russell controlla il distacco su Verstappen a 2.960, mentre Antonelli prova a riavvicinarsi a Leclerc. Norris e Piastri anche loro in gestione. 35° giro62 Russell vede assottigliarsi il suo gap, probabilmente è in gestione delle gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Singapore 2025 in DIRETTA: duello tra Russell e Verstappen. Leclerc deve guardarsi da Antonelli