LIVE Errani Paolini-Kato Stollar WTA Pechino 2025 in DIRETTA | azzurre a caccia del trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida finale del WTA 1000 di Pechino, tabellone di doppio femminile che vede di fronte le olimpioniche e bi-campionesse del mondo in carica Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI a KatoStollar. Le soluzioni ingegnose e di fino della più forte doppista al mondo trovano oggi pane per i propri denti, visto che di fronte alle azzurre per bissare il titolo di Pechino conquistato nel 2024 c’è Kato, una delle poche che può permettersi di parlare la stessa lingua della campionessa Slam e olimpica azzurra. La nipponica gioca a fianco dell’ungherese Stollar, e insieme hanno già affrontato ErraniPaolini, sempre uscendo sconfitte. 🔗 Leggi su Oasport.it

